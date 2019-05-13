Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.

Как отмечает Telegram-канал издания Ura.ru, у Муратова, ранее имевшего позывной Ракета, при задержании были обнаружены наркотики.

Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командира группы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского. Он был приговорен к шести годам колонии общего режима.