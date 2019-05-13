МИД подтвердил планы встречи Лаврова и Помпео в Сочи

Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергей Лавровым во вторник, 14 мая, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он добавил, что отмена «московской части» визита Помпео в Россию связана с его графиком. Говоря о повестке встречи Лаврова и Помпео, Рябков заявил, что Москва хотела бы понять, готов ли Вашингтон развить позитивный импульс, полученный в ходе телефонной беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В понедельник утром стало известно, что Помпео отменил намеченный на понедельник визит в Москву, однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что Помпео в понедельник прибывает с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.