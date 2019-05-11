Появилось видео реконструкции авиакатастрофы в Шереметьево

Телеканал «НТВ» сделал реконструкцию авиакатастрофы, произошедшей 5 мая с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

В Сети появилась видеозапись телепередачи «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым, вышедшей в эфир телеканала «НТВ», в которой была представлена реконструкция авиакатастрофы, произошедшей 5 мая с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

«18.02 SSJ-100 взлетает и берет курс на Мурманск. Через несколько минут борт входит в грозовой фронт. 18.11 в крыло самолета попадает молния. По резервному каналу командир корабля Денис Евдокимов сообщает на землю о возвращении в Шереметьево из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления. На вопрос с земли: «Нужна ли какая-то помощь?» командир отвечает: «Пока все нормально», – рассказывается в телепередаче во время демонстрации видеозаписи реконструкции авиакатастрофы.

«Сделав круг, самолет в режиме ручного управления заходит на посадку с полными баками топлива. Тяжелая машина касается земли, подпрыгивает, снова жестко возвращается на землю и в этот самый момент левая стойка шасси пробивает топливный бак», – рассказывают авторы телепередачи.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

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По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

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