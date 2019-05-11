Уральский храм посоветовал заново отпеть умерших

В храме поселка Усолье Пермского края священника отлучили от церкви, а всех отпетых им умерших людей велели переотпеть.

Местному священнику, протоиерею Владимиру Лобанову, запретили проводить церковные обряды «в связи с тем, что он ушел в раскол», а совершенные им ранее отпевания объявили «недействительными», сообщает Ura.ru.

Снимок объявления храма опубликовал пермяк Павел Селуков.

«В усольском-то храме религиозные страсти кипят. Интересно, как они будут заново отпевать – откапывать?» – написал он.

Однако объяснить данную ситуацию в Соликамской епархии, к которой относится усольский храм не смогли. «Мне нужно уточнить эту информацию», – сообщил пресс-секретарь Соликамской епархии Евгений Смирнов.

Он также рассказал, что священник Лобанов оказался под запретом «за ряд прегрешений». «Слышал, что он вел неправильную православную службу, не в церкви проводил богослужения и в адрес патриарха, что ли, выражался», – отметил Смирнов.

Ранее был отстранен от несения службы священник одного из храмов во Владимире за то, что он на своем внедорожнике сбил другого священнослужителя.