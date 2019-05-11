Советник Зеленского рассказал, как будут отбирать министров

Избранный президент Украины Владимир Зеленский планирует создать «номинационный комитет» из состава своей команды для отбора кандидатов на посты министров и их замов.

«Это решение поддержал Владимир Зеленский. Он формирует номинационный комитет из трех-четырех, максимум пяти ключевых членов своей команды, они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев», – заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью украинскому агентству LIGA.net.

По его словам, кандидаты должны пройти несколько собеседований и получить оценку.

«В результате, должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана соответствующая рекомендация президенту для принятия окончательного решения», – сказал Данилюк.

Он также отметил, что успех президента зависит от команды, которая должна иметь правильные ценности и уметь превращать идеи в конкретные дела.

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Советник Зеленского также отметил, что на первом этапе нужно отобрать «очень много» людей, при этом он подчеркнул, что «сразу всех не поменяем».

«Глава администрации президента, заместители. В Совет нацбезопасноти и обороны, в МИД, СБУ, ГПУ. Плюс замы. Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов», – добавил Данилюк.

Ранее Владимир Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря, чтобы занять его, кандидату нужно знать три языка, включая украинский и английский и иметь опыт в журналистике и публичной сфере. В итоге на эту должность было подано более 3 тыс. резюме.

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