Россия пригрозила провести конференцию ООН вне США из-за проблем с визами

Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков предупредил, что если до конца года российской делегации не выдадут американские визы на конференцию по ДНЯО-2020, то Секретариату ООН придется провести мероприятие в столице другого государства.

Выступая на заседании комитета по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года, Ермаков подчеркнул, что «в результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме», передает ТАСС.

Он предупредил, что в случае продолжения подобных действий саму конференцию придется перенести из США в другую страну.

«В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на конференции по ДНЯО-2020 американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН», – отметил дипломат.

«Обращаемся к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН», – подчеркнул Ермаков.

Напомним, в конце апреля Россия обвинила США в нарушении обязательств места размещения штаб-квартиры ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала проблемы с визами визитной карточкой американской дипломатии.

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