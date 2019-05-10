МИД озадачили слова Коно о «резких высказываниях» на встрече с Лавровым

Российские представители не поняли, о каких «резких высказываниях» говорил глава МИД Японии Таро Коно, рассказывая о переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Выступая с заявлением по итогам переговоров, глава внешнеполитического ведомства Японии среди прочего сказал буквально следующее: «Дискуссия доходила до резких высказываний». Лавров усмехнулся. Мы все, кто присутствовал на встрече, переглянулись, не понимая, о чем речь», – написала Захарова в Facebook.

Она предположила, что у сторон разное представление о «резких высказываниях».

Между тем заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино объяснила фразу Коно. Она отметила, что речь, возможно, идет о сложностях перевода, передает ТАСС.

«Резкие – для нас значит открытые, лицом к лицу, очень откровенные переговоры», – пояснила она.

Ранее в пятницу в Москве прошли переговоры Лаврова и Коно. Стороны не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора. Лавров отмечал, что расхождения значительны. Это третий раунд переговоров.