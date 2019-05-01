В Сети началась кампания против «Мираторга»

В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».

Блогеры и пользователи соцсетей решили бойкотировать «Мираторг» после заявления Линника.

«Каждый раз до глубины души поражает вот такое отношение к своим же клиентам. Ну окей, Мираторг, больше никогда у тебя ничего не куплю. Да и качество мясо уже давно не то, так что никаких сожалений, досвидос!», – написала Inga_Kudracheva.

«Больше не буду покупать продукцию «Мираторг» и всем советую бойкотировать «балаболов», – призывает Aljona Sergejeva.

«Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции «Мираторг», – заявил Sergey_Elkin.

Журналист Сергей Доренко в своем Telegram-канале «Расстрига» пишет, что ранее «с симпатией и благорасположением» стал клиентом «Мираторга», однако «их главный Линник стал балаболить про то, что я должен любить, а что не должен любить пожрать. И что jamоn serrano нельзя есть честному человеку».

«С броневичка взялся нам апрельские тезисы выкрикивать? Прощай, «Мираторг», – написал он, добавив хэштег #прощаймираторг.

Кроме того, екатеринбургский ресторан «Огонек» решил отказаться от мяса компании «Мираторг» из-за высказываний Линника, сообщает журналист Дмитрий Колезев в своем Telegram-канале.

Напомним, президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник заявил, что запрет на ввоз хамона и пармезана должен быть введен, так как «это касается продовольственной безопасности» России.

Также он сказал, что общественности нужно думать не о хамоне, а о «развитии собственной страны». «Из ничего истерику закатили, балаболы», – заявил глава агрохолдинга.

До этого СМИ сообщили, что Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования.

Источник в правительстве заявил, что руководство страны не рассматривает такой запрет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько хамона и пармезана можно ввезти в Россию в частном порядке.