Источник в правительстве опроверг возможный запрет на ввоз пармезана и хамона

Российское правительство не рассматривает возможность запрета на ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования, об этом сообщил источник в аппарате кабинета министров.

«Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования, соответствующее обращение направлено вице-премьеру Алексею Гордееву.

Возможность запрета ввоза подобной продукции комментировал газете ВЗГЛЯД музыкант Андрей Макаревич.