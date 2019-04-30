Президент «Мираторга» объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и пармезана

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник считает, что запрет на ввоз хамона и пармезана должен быть введен, потому что «это касается продовольственной безопасности страны».

«Россельхознадзор и Минсельхоз давно должны были принять соответствующие меры, поскольку это касается продовольственной безопасности страны. А инициировать это решение должны были ветеринарные специалисты: если же специалисты этого до сих пор не сделали, то это ошибка, которую нужно исправлять», – заявил Линник в интервью Forbes.

По его словам, запрет не принесет прибыли российским производителям, но даст «огромный эффект» в части безопасности производства.

Он также признался, что сам никогда не ввозил в Россию подобную продукцию. «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан – во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию», – отметил глава «Мираторга».

Линник пояснил, что общественности нужно думать не о хамоне, а о «развитии собственной страны». «Из ничего истерику закатили, балаболы», – сказал глава агрохолдинга в интервью.

Основатель группы «Дымов» Вадим Дымов заявил, что поддерживает запрет, поскольку во многих странах, откуда ввозят мясо-молочную продукцию, наблюдаются вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

«Дания строит защитную стену в 70 км вдоль границы с Германией, чтобы противодействовать распространению заболевания со стороны кабанов, которые выступают разносчиками опасных вирусов. Из-за АЧС в Бельгии уже наблюдается рост цен на мясную продукцию. Есть множество проблем и в других странах. Китаю из-за АЧС пришлось ликвидировать 20% стада», – сказал Дымов.

Ранее СМИ сообщили, что Национальная мясная ассоциация России предложила запретить ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования, соответствующее обращение направлено вице-премьеру Алексею Гордееву.

Источник в правительстве заявил, что руководство страны не рассматривает возможность запрета на ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа для личного пользования.

Газета ВЗГЛЯД изучала, сколько хамона и пармезана можно ввезти в Россию в частном порядке.