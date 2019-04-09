Правнук Муссолини решил баллотироваться в Европарламент

На предстоящих выборах в Европарламент кандидатом от правой партии «Братья Италии» станет правнук итальянского диктатора, основателя фашизма Бенито Муссолини по имени Гай Юлий Цезарь, об этом сообщила лидер партии Джорджа Мелони.

Она записала видеообращение на фоне римского Дворца итальянской цивилизации, считающегося образцом фашистской неоклассической архитектуры. В заявлении Мелони представила правнука Муссолини избирателям, заявив, что «его резюме говорит само за себя: профессионал, военный, патриот», передает РИА «Новости».

Гаю Юлию Цезарю 50 лет, он родился в Аргентине, восемь лет жил в Венесуэле. Был офицером итальянских ВМС, работал представителем промышленной компании Finmeccanica на Ближнем Востоке.

Его отец был кандидатом на выборах мэра Рима в 2001 году, еще две внучки Муссолини тоже являются политиками: Алессандра – европарламентарий, а Ракеле – член городского совета Рима.

Фашизмом называлась доктрина Бенито Муссолини. Итальянская фашистская партия пришла к власти и установила диктатуру Муссолини в 1922 году.