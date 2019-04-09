Лукашенко высказался о симпатиях к одному из кандидатов в президенты Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что категорически не согласен с мнением о том, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко ему является другом, а его соперник Владимир Зеленский – «врагом».

«Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?.. Нет, он Порошенко поддерживает. Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский – враг», – передает слова РИА «Новости».

Он отметил, что актер тоже может быть президентом, и такие примеры есть – в свое время главой США стал Рональд Рейган, который ранее был именно актером.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что принятие многих решений на Украине зависит от одобрения парламента.

«Порошенко удавалось договориться, была своя фракция. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров (президентом) – все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой», – добавил он.

Накануне Лукашенко выразил мнение, что во втором туре выборов на Украине одержит победу действующий глава государства Петр Порошенко.