Лукашенко дал прогноз по исходу выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что во втором туре выборов на Украине одержит победу действующий глава государства Петр Порошенко.

«Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Он заявил, что не будет сравнивать двух кандидатов, так как одного знает очень хорошо, а другого видел только в кино.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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«Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг – это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии), конституцию поменял, еще что-то – начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах», – сказал Лукашенко.

По его словам, Порошенко не хочет «залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его», поэтому сделает все ради того, чтобы украинцы его поддержали.

«Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний», – сказал президент Белоруссии.

По его словам, украинцы много раз рисковали, верили политикам и поддерживали их, но все получалось наоборот.

«Последние годы опыт украинского народа – свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать – значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет», – считает он.

1 марта Лукашенко также заявил, что победу на президентских выборах на Украине в 2019 году одержит нынешний глава государства Петр Порошенко.