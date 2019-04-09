Вора в законе Таро арестовали сразу после выхода из колонии

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), который во вторник вышел из колонии особого режима Оренбургской области, вновь арестован, сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого районного суда.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство от прокурора с требованием заключить под стражу Мулухова на 40 дней. Вор в законе, известный по прозвищу Таро, пробудет в СИЗО до 19 мая, передает ТАСС.

Причиной такого решения суда стало то, что он находится в международном розыске Испании. В СИЗО Таро будет дожидаться экстрадиции.

Напомним, во вторник Мулухова освободили из колонии по решению суда.

В 2009 году Ониани был задержан и арестован в Москве по обвинению в похищении бизнесмена. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Тариэл Ониани, известный также под кличкой Таро, по некоторым данным, являлся главой «кутаисской преступной группировки». В 1980-е Ониани считался самым авторитетным вором в законе в Москве, позже он обосновался в Испании, где занялся строительным бизнесом.

В 2005 году испанские правоохранительные органы провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций «Оса», в рамках которой были проведены обыски и на объектах Ониани. Ему удалось скрыться. В 2006 году Ониани был объявлен Испанией в международный розыск в ходе расследования дела об отмывании средств, полученных преступным путем.