Вор в законе Таро вышел из тюрьмы

Из колонии особого режима Оренбургской области вышел криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный по прозвищу Таро, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону

«Сегодня закончился его срок отбывания наказания, Тариэла Мулухова освободили из колонии по решению суда. Дальнейшая его судьба в компетенции правоохранителей», – сказал РИА Новости представитель ведомства.

В 2009 году Ониани был задержан и арестован в Москве по обвинению в похищении бизнесмена. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Тариэл Ониани, известный также под кличкой Таро, по некоторым данным, являлся главой «кутаисской преступной группировки». В 1980-е Ониани считался самым авторитетным вором в законе в Москве, в 1990-х он переехал во Францию, а затем обосновался в Испании, где занялся строительным бизнесом.

В 2005 году испанские правоохранительные органы провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций «Оса», в рамках которой были проведены обыски и на объектах Ониани, сам он скрылся, а затем в апреле 2006 года получил российское гражданство.