Гепрокуратура назвала процент совершаемых иностранцами преступлений

С каждым годом сокращается число преступлений, совершенных иностранными гражданами, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

По его словам, за прошлый год иностранцами было совершено менее 4% всех преступлений, раскрытых в России, передает РИА Новости.

«Удельный вес преступлений, совершенных данной категорией лиц (иностранные граждане и лица без гражданства), в структуре всех раскрытых преступлений составил в 2018 году 3,5% (в 2016-2017 годы – 3,7%)», – говорится в докладе.

Также отмечается, что в 2016 году количество правонарушений со стороны иностранных граждан снизилось на 8,9%, в 2017 году – на 6,6% и в 2018 году – на 6,0%. Большую часть преступлений составляют кражи.

Самый высокий уровень преступности мигрантов зафиксирован в Крыму, Московской области и Петербурге, подчеркнул генпрокурор.

Ранее в МВД рассказали о проблемах с мигрантами.