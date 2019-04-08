Россия и Турция собрались совместно производить военную технику

В сфере военно-технического сотрудничества у России и Турции есть перспективы, Москва и Анкара могут выйти на совместное производство высокотехнологичной техники, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин заявил, что у России и Турции есть огромный опыт в сотрудничестве в строительной сфере. В частности, турецкие компании принимали участие в строительстве объектов к Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу в 2018 году. Есть перспективы и в химической и металлургической областях, передает РИА «Новости».

«Я уже не говорю про военно-техническое сотрудничество, это высокотехнологичное производство. Мы вполне можем выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил о возможности поставок другого вооружения Турции помимо С-400.

Добавим, что в вопросе поставок С-400 подразумевается локализация производства в Турции.