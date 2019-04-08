Путин и Эрдоган поспорили о цене на газ

Анкара настаивает на одной цене на газ из России, однако Газпром формирует цены не по своей воле, а согласно рынку, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается энергоносителей, о которых говорил господин Эрдоган, они (цены) формируются не по воле Газпрома, они формируются рыночным способом. Такая цена на рынке, она не назначается Газпромом в директивном порядке. Здесь есть вопросы, проблемы, наши турецкие друзья настаивают на одних формах по коммерческим соображениям, Газпром предлагает другие решения», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что решения найдутся, так как Россия дорожит турецким рынком.

В 2016 году в Газпроме говорили о том, какие скидки может получить Турция на газ в рамках проекта «Турецкий поток».

Также российский лидер заявил, что на переговорах спорил с Эрдоганом по многим вопросам.

В понедельник Эрдоган и Путин провели встречу в Москве.