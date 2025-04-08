США продлили разрешение американцам платить налоги в России

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 9 июля

Tекст: Антон Антонов

Данная лицензия позволяет физическим и юридическим лицам США оформлять различные документы, необходимые для их деятельности в России, включая приобретение разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов, а также оформлять возврат налогов. Все эти операции должны совершаться в обычном порядке в рамках повседневной деятельности, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первоначальная версия лицензии была введена в марте 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В обновленном документе также уточняется, что лицензия вступает в силу с 7 апреля 2025 года.

При этом США завершили действие лицензии, которая позволяла иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки в марте 2025 года.