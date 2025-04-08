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США продлили разрешение американцам платить налоги в России
Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 9 июля
Министерство финансов США продлило до 9 июля действие генеральной лицензии, которая позволяет американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
Данная лицензия позволяет физическим и юридическим лицам США оформлять различные документы, необходимые для их деятельности в России, включая приобретение разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов, а также оформлять возврат налогов. Все эти операции должны совершаться в обычном порядке в рамках повседневной деятельности, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первоначальная версия лицензии была введена в марте 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В обновленном документе также уточняется, что лицензия вступает в силу с 7 апреля 2025 года.
При этом США завершили действие лицензии, которая позволяла иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки в марте 2025 года.