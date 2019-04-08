Путин рассказал о спорах с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не были благостными, стороны спорили по ряду вопросов.

«Это деловая встреча была, конкретная, деловая, рабочая встреча. Мы, например, спорили по вопросам обложения сборами нашей металлургической промышленности. Все равно будут находиться решения. Мы их будем искать и будем находить, потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнерами и друзьями», – передает слова Путина ТАСС.

Он добавил, что переговоры не были «такими благостными», как можно подумать после того, как лидеры «нахваливали» друг друга и «говорили о достижениях».

По словам Путин, торговый баланс пока складывается в пользу России, но это не значит, что «все торговые отношения строятся в пользу России», и в целом сотрудничество не идет на пользу только одной из сторон.

«Это в пользу народа Турции и народа России, а над сбалансированностью мы будем работать», – подчеркнул Путин.

В понедельник Эрдоган и Путин провели встречу в Москве. После них Путин заявил о возможности поставок другого вооружения Турции помимо С-400, а Эрдоган призвал как можно скорее перейти на расчет в национальных валютах.