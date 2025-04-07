Почему российская этно-музыка становится популярной

Вы знаете, что такое курай? Вот и миллионы людей на планете тоже не знали, пока башкирская группа Ay Yola не порвала интернет в клочья. Группа из Уфы завирусилась в мировой Сети. То есть огромное количество людей независимо друг от друга стали публиковать ее трек в своих соцсетях и на прочих площадках.

Сейчас Ay Yola на 7-м месте в мире в топе Shazam, обогнали даже Леди Гагу. Почему именно Shazam – потому что люди слышат в интернете (во всяких тиктоках) и идут узнавать – что это было.

А это – этно-группа в составе трио: вокалистка Адель Шайхитдинова, ее папа – Руслан Шайхитдинов (продюсер, и вообще – универсальный талант), а также Ринат Рамазанов (вокал, флейта курай).

И поют они песню «Хумай» из альбома «Урал-Батыр». До свидания, Леди Гага.

Нет, конечно же, в тексте такого нет – группа творчески излагает мифы и сказания башкирского народа. Эпос, где центральный персонаж – девушка по имени Хумай, дочь Солнца. Тут есть все, от чего была бы в восторге писательница Роулинг, если бы понимала башкирский язык. И Толкин? И Толкин. Но публика пока воспринимает первый пласт – во-первых, певица очень красивая, во-вторых, музыка очень красивая. А главное – современная, и в этом смысл подачи. Это не «аранжировка» народной песни. Это новый музыкальный продукт, который заходит людям разных культур, разного возраста, разной судьбы.

Особенно для «них» он новый, а для нас… Дело в том, что русский слушатель давно уже воспринимает этно-сцену, как часть продвинутой актуальной музыки. Помнится, когда в Москву приезжали гонцы от Питера Гэбриела в поисках новой этно-музыки для его нового мирового лейбла, их унесло от того, что и как делает Инна Желанная в области современной этнической музыки. С тех пор много магнитной ленты промоталось и компьютерной памяти стерлось, и мы наблюдаем на российской сцене старательное и плавное становление новой музыки.

Как в той же Башкирии. Во-первых, там невероятное количество групп, а во-вторых, у нас не принято делить музыку по национальным квартирам и административным границам. Да, и исполнители известны самому широкому кругу любителей, независимо от территории.

Например, тот же Руслан Шайхитдинов известен как ведущий радио Maximum и одновременно DJ Sever. На альбоме в целом и на хитовой песне мирового интернета он выступает как музыкант (клавиши, бас и струнный народный инструмент кул-кубыз).

А люди, которые серьезно интересуются современной музыкой – очень хорошо знают Рината Рамазанова. Для многих он открыл космическое звучание народной татарско-башкирской флейты – курая. Мы его знаем по группе «Аргымак», например. Этот коллектив занимался и обработкой народных песен и кубаиров (сказаний), и писал свою музыку. Они вписали народные инструменты типа думбыры, кубыза (варган), кыл-кубыза (смычковый инструмент) в рокерский набор электрических и электронных инструментов.

Спасибо Надежде Бабкиной, что приглашала их несколько раз на свой фестиваль-марафон «Песни России». Теперь звучание курая Рината узнают и те, кому не суждено было родиться в огромной России. При помощи интернета.

Насколько я понимаю, официального видеоклипа на песню про солнечную девушку нет, и по Сети распространяются либо шортсы, либо видеокомпиляции. Ну видео даже при современной технике, что на каждом углу, это дорого. Но все равно чувствуется, что культурные власти Башкортостана очень настроены на поддержку своих музыкальных коллективов. Мы уже знаем: за последние десятилетия в республике возникли крутые этно-группы. Мы уже давно слушаем и Zaman, «Сураман», «Уралтау», «Алпамыша», «Иремель», «Саптар».

Собственно, именно в процессе выполнения госзаказа – написания песни для праздника 450-летия столицы Башкирии – встретились Руслан и Ринат, и начали совместно творить. В Башкирии звучит много музыки – и в этом мы тоже видим грамотную поддержку культуры.

Кстати, вот удивительное дело – не так давно у нас вышел сборник «Садко-3000»: артист в жанре trip-hop Рич с Андреем Бледным из группы 25/17 собрали совершенно разных артистов, и они записали коллекцию песен, насквозь пронизанных русским этно-звуком. Там есть треки от Жени Ефимовой, Георгия Нефедова с хором Валаамского монастыря, самого Рича, Дэкоя, Drummatix и еще от двенадцати исполнителей. Свежо, ярко, современно и очень деликатно по отношению к музыкальному наследию. В Сети сразу больше миллиона прослушиваний. То есть людям это надо – припасть к истокам через современность. И это «заходит» публике во всем мире именно поэтому – потому что настоящее и искреннее.

Но это не выглядит систематической работой. Вот уперлись Рич с Бледным, встретили понимание и околокультурных фондов, и публики – и все сложилось. Когда будет следующий заход – непонятно.

И ведь это всё приносит не только «внутренние», но и «внешние» результаты – нужно ли объяснять, насколько это важно?

Брошу всё и поеду в Уфу. Заодно посмотрю прекрасную землю нашей страны.