Скабеева высказалась о травле в ее адрес

«Ничего не знаю про травлю и всякий раз абсолютно искренне этому удивляюсь», – заявила газете ВЗГЛЯД ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева. Так она прокомментировала «Рейтинг травли» медиаперсон, опубликованный RT, в котором телеведущая заняла второе место.

«Этот рейтинг для меня придумали поздно. Слова в мой адрес, которые могли меня как-то выбить из колеи или расстроить, были сказаны лет семь назад во времена знаменитых «болотных» и Pussy Riot. Тогда не было ни самого рейтинга, ни людей, которые были готовы меня защищать от несправедливых атак. С тех пор я стала гораздо менее чувствительной к тому, что сейчас принято называть травлей», – рассказала Скабеева.

Телеведущая сообщила, что обращает внимание на «совершенно другие рейтинги» – на рейтинги телевизионные, согласно которым программа «60 минут», по ее словам, является одной из первых в России.

«Зрители меня любят. Ходила на выходных в магазин за продуктами и в итоге фотографировалась с поклонниками. Главное для меня – это аудитория нашей программы, а она по-настоящему массовая, а также то, что я получаю одобрение и положительные отзывы», – рассказала Скабеева.

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.