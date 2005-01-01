«Помогающий» хозяину в огороде кот рассмешил пользователей Сети

Наглый кот решил помочь своему хозяину, пропалывающему грядки в огороде, но выбрал для этого весьма нестандартный способ.

Видео появилось в группе «Живая земля» в Facebook. На записи запечатлено, как наглый кот, свесив лапы с шеи своего хозяина, вроде и участвует в работах на огороде, но не прилагает никаких усилий.

Впрочем, некоторые пользователи Сети все же считают, что кот занят делом, просто это не заметно с первого взгляда.

«Это чтобы спинку не продуло», – прокомментировал видео один из пользователей Сети.

«Следит, чтобы работа не останавливалась. Иначе...как даст лапой», – добавил другой.

«А вечером доклад хозяйке о проделанной работе хозяином. За ним нужен глаз да глаз», – отметил третий.