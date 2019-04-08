Больной раком сенатор собрался возглавить США

Сенатор США от Колорадо Майкл Беннет, у которого диагностирован рак, намерен побороться за кресло президента США в 2020 году.

Он заявил, что рак предстательной железы диагностировали рано, его должны вылечить. По мнению Беннета, болезнь не помешает ему «ездить с предвыборными поездками», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Уже семь сенаторов собираются бороться за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии США.