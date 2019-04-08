Скорая помощь сбила пешехода в Москве

В Москве машина скорой помощи сбила пешехода, сообщил источник в экстренных службах.

В ГИБДД подтвердили, что на Крымском Валу пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте, но попал под автомобиль. Пешеход доставлен в больницу, передает ТАСС.