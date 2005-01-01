Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.

В передаче «Звезды сошлись» он рассказал, что в молодости мог расслабиться и позволить себе спиртные напитки в больших количествах. После возвращения из Америки в 2003 году, по его словам, он был «на коне», и «гулял тогда, будь здоров».

«Доходило до того, что с утра встаешь и не понимаешь, что происходит и где ты», – приводит его слова «СтарХит».

По его словам, на первом же сборе с Тарасовой в 998 году она неожиданно вызвала его на серьезный разговор.

«Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню», – сказала мне Тарасова. Сбор заканчивается, я не удержался, выпил – открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя», – вспоминает Ягудин.

Он отметил, что у спортсменов принято отмечать завершение турнира, и в какой-то момент он так перебрал, что тренеру пришлось отвести его в номер. Утром он увидел рядом Тарасову, которая просидела около любимого ученика всю ночь.

«Я решил притвориться спящим», – признался Ягудин.

В итоге через несколько лет олимпийский чемпион понял, что нельзя продолжать так и дальше, и решил остепениться. Сейчас, по признанию фигуриста, он может позволить себе несколько бокалов вина, если знает, что на следующий день у него нет важных дел.