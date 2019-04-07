Ученые нашли место падения метеорита в Красноярском крае

Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского РАН обнаружили место, где, предположительно, упал метеорит в Красноярском крае в марте этого года, сообщила пресс-служба красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

«Ученые взяли пробы грунта на месте падения космического тела неподалеку от местного населенного пункта Учами. Они считают, что под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда находятся осколки метеорита», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Предположительно, один из осколков лежит на дне реки Подкаменная Тунгуска.

Накануне в Сети появилось видео падения еще одного метеорита над Красноярском.