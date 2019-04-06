Появилось видео метеора в небе над Красноярском

В социальных сетях опубликована запись видеорегистратора, снявшего падение метеора в небе над Красноярском.

На записи, опубликованной на YouTube, виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.

Жительница Советского района города Светлана рассказала РИА «Новости», что яркий бело-зеленоватый объект пронесся в небе и растаял. «Он летел с очень большой скоростью параллельно земле», – добавила она, уточнив, что все продлилось не более пяти секунд.

Доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин подтвердил телеканалу «Звезда», что очевидцы наблюдали падение болида. «В наше время так много видеорегистраторов, что практически невозможно пропустить полет ни одного метеора», – объяснил он.

Перемещение небесного тела также наблюдали жители Канска и Иланского района.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись взрыва метеорита, который упал над Беринговым морем возле Камчатки.