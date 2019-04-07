Пушков объяснил цель провокации немецкого ТВ о «вторжении» России в Эстонию

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал информационную провокацию на телеканале ZDF о «вторжении» России в Эстонию «атакой на мозг», цель которой – подыграть НАТО и демонизировать Россию.

«Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг – в духе нынешней информационной войны», – заявил Пушков в своем Twitter, комментируя слова немецкого журналиста Клауса Клебера в эфире телеканала ZDF.

Накануне телеведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России».

Отметим, провокация в эфире немецкого телеканала ZDF прозвучала в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с главой Эстонии Керси Кальюлайд, которая состоится в Москве 18 апреля.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Эстония пытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД