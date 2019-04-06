Определены суммы штрафа за карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии

Парламент Грузии установил сумму денежных штрафов за распространение искаженной информации о территориальной целостности Грузии, в первую очередь – за выпуск и распространение карты страны без Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Изготовление таких карт, ввоз их в Грузию, распространение вызовет наказание штрафом физического лица в размере 100 лари (37 долларов), юридического – 150 лари (55 долларов).

Инициаторами внесения поправок в законодательство выступили депутаты от правящей «Грузинской мечты».

Они объяснили свои предложения тем, что в последнее время участились случаи «пропаганды против интересов территориальной целостности Грузии, в частности, распространение таких карт».

Депутаты считают, что все это происходит целенаправленно.

Кроме того, если в таком кто-либо будет уличен на регулярной основе, его заключат под стражу на два года.

Осенью прошлого года во время проведения в Батуми Всемирной шахматной олимпиады российская делегация в сувенирном наборе передавала другим участникам карту мира, на которой Грузия была без Абхазии и Южной Осетии. После этого депутаты решили внести соответствующие поправки в законы.