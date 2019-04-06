Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли

Южный участок Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Пролетарская» и «Котельники» временно закрыли в связи со строительством Некрасовской линии в зоне действующего метро.

В Twitter метро Москвы указывается, что «участок Таганско-Краснопресненской линии (7) от «Пролетарской» до «Котельников» будет закрыт с 6 по 10 апреля включительно».

«Просим вас заранее планировать маршрут и пользоваться пригородным транспортом, МЦК и маршрутами КМ», – отмечается в записи.

Позже в аккаунте сообщили, что «в районах Москвы, прилегающих к Таганско-Краснопресненской линии (7), изменилась схема движения автотранспорта» и «схема движения пригородных автобусов».

Ранее были утверждены названия новых станций метро Москвы.