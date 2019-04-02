Утверждены названия новых станций метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия четырех новых станций Московского метрополитена.

Было принято решение присвоить новым станциям метро названия «Коммунарка», «Мневники», «Карамышевская» и «Внуково», сообщает пресс-служба мэра столицы.

Станцию «Внуково» откроют на территории международного аэропорта Внуково (Солнцевская линия). Станцию «Коммунарка» планируется открыть в 2019 году в составе участка «Саларьево – Коммунарка» (Сокольническая линия).

«Мневники» расположена вблизи улицы Нижние Мневники (Большая кольцевая линия), станция «Карамышевская» будет расположена вблизи Карамышевской набережной (Большая кольцевая линия).

Ранее Собянин ответил на жалобы Порошенко, который обвинил Россию в «заморозке развития киевского метро».