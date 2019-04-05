Пьяный избил инвалида и его собаку-поводыря в кафе Перми

Пьяный посетитель пермского кафе избил инвалида по зрению и его собаку-поводыря, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент, о котором сообщается в пятницу, произошел в конце марта. Пьяный посетитель распылил в кафе газовый баллончик; инвалид – участник Афганской и Чеченских войн – вместе со своим лабрадором-поводырем поспешили выйти из заведения, и тогда на них набросился хулиган, сообщает «Рифей-Пермь».

По словам потерпевшего, мужчина ударил его в грудь, нанес удары ногами, а после несколько раз пнул пса, сломал телефон и инвалидную трость.

Отмечается, что собаке потребовалась помощь ветеринара – у животного было отравление слезоточивым газом.

Ивалид требует, чтобы злоумышленник возместил ему моральный ущерб, оплатил лечение собаки-поводыря, а также купил новую трость и телефон.

«Мне уже остальное ничего не надо, только это. (...) Собаку лечу за собственные деньги, хотя пенсия не такая большая», – сказал пострадавший.

Полиция начала проверку. Участковый опросил сотрудников кафе.

Пока уголовное дело на дебошира не заведено. В МВД сообщили, что сначала инвалид должен будет пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в городе Березовский Свердловской области обвиняемых в убийстве инвалида подростков отдали под суд.