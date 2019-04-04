Тело Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова, умершего в ночь на среду в Монголии, отправили в Россию, заявили в посольстве в Улан-Баторе.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба. Прощание с артистом состоится 7 апреля в московском Доме кино.

Он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова (1969), работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. После в течение семи лет работал актером Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм», в 1993 году переехал в Москву.

Первая роль в кинематографе – в фильме «Сквозь огонь» в 1982 году. Известность ему принесла роль генерала Иволгина в фильме Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995) и других сериях этой картины.

Кандидат медицинских наук, кардиохирург, заведующий операционным отделением центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им Н.Н. Бурденко Алексей Федоров, комментируя смерть актера Алексея Булдакова, заявил , что у мужчин тромбоэмболия легочной артерии встречается «достаточно часто», и главная причина недуга – «образование тромбов в глубоких венах нижних конечностей».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как «ряженый генерал» Булдакова внес реальный вклад в российскую армию.