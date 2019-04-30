Сербский теннисист остановил игру из-за запаха марихуаны

Себрский теннисист Виктор Троицки прервал игру в первом круге «Челленджера» в Бордо из-за запаха марихуаны.

Инцидент произошел во время игры с Николя Маюстала, передает телеграм-канал «Желтый спорт».

Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях.

«Кто-то курит траву. Это безумие. Вы чувствуете запах?» – заявил Троицки при счете 5:5 в первом партии.

В итоге сербский теннисист выиграл матч со счетом 7:6 (8:6), 6:2.