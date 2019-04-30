Стало известно о продаже Порошенко торгового центра в Кишиневе

Пакет акций одного из крупнейших торговых центров Кишенева АО Gemenii S.A., по данным СМИ, принадлежащих президенту Украины Петру Порошенко, был продан кишеневской компании Twins Estate S.R.L.

В пресс-релизе компании говорится, что Twins Estate S.R.L выкупила мажоритарный пакет акций бывшего «Детского мира» в Кишиневе, передает «Интерфакс». Договор о купле-продаже был одобрен советом по конкуренции и вступил в силу.

В сообщении не раскрываются сумма сделки, имя продавца и другие подробности. Отмечается, что ТЦ продолжил работу в обычном режиме.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Порошенко продал украинский судостроительный завод.