Видео с картой Украины без Крыма показали в аэропорту Киева

Украинская полиция завела уголовное дело после того, как в аэропорту Борисполь транслировали видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма, сообщила пресс-служба областного управления нацполиции Украины.

В понедельник, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров, который заметил видеоролик, говорится на сайте полиции.

«По данному факту следственным отделом отделения аэропорта Борисполь заведено уголовное производство по ч. 1 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины», – сказано в сообщении.

По предварительной информации, письмо с предложением о размещении видео поступило из украинского министерства информационной политики.

В настоящее время полицейские опрашивают работников аэропорта и устанавливают лиц, которые смонтировали и предоставили ролик для размещения.

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Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».