Против обвиняемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе возбудили новое дело

В отношении подозреваемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе экс-полицейского Павла Яромчука возбудили уголовное дело за ложные сведения о тяжелом заболевании, сообщил источник в следственных органах региона.

«На Яромчука возбуждено уголовное дело за предоставление недостоверных сведений о своем тяжелом заболевании. Речь идет о статье 294 уголовного кодекса», – пояснил собеседник ТАСС. По его словам, справка о болезни была подана в феврале.

Ранее адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов сообщал, что врачи диагностировали у его подзащитного опухоль головного мозга. На минувшей неделе подозреваемому изменили меру пресечения на домашний арест.

В конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Арестованы три фигуранта дела.