Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.6 комментариев
РПЦ утвердила магистратуру для военного духовенства в Екатеринбурге
Синод Русской православной церкви принял решение об открытии новой магистерской программы для подготовки военных священнослужителей в Екатеринбурге.
На сайте РПЦ сообщается, что синод принял решение об открытии в Екатеринбургской духовной семинарии магистерской программы по профилю «Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами».
В официальном сообщении сказано: «Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами».
На обсуждении этого решения присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также протоиерей и председатель Учебного комитета РПЦ Максим Козлов.
Ранее военный священник отец Алексей отметил, что многие бойцы просили причастить их перед участием в операции «Поток» в Курской области, демонстрируя глубокую веру.