РПЦ утвердила магистратуру для военного духовенства в Екатеринбурге

Tекст: Валерия Городецкая

На сайте РПЦ сообщается, что синод принял решение об открытии в Екатеринбургской духовной семинарии магистерской программы по профилю «Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами».

В официальном сообщении сказано: «Открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю Подготовка военного духовенства и взаимодействия с Вооруженными силами».

На обсуждении этого решения присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также протоиерей и председатель Учебного комитета РПЦ Максим Козлов.

Ранее военный священник отец Алексей отметил, что многие бойцы просили причастить их перед участием в операции «Поток» в Курской области, демонстрируя глубокую веру.