Израильская делегация потеряла секретные оборонные документы в ресторане

Делегация Совета национальной безопасности Израиля, вылетевшая в Индию, потеряла в ресторане международного аэропорта Бен-Гурион секретные документы, которые касались сделок по торговле оружием, сообщают СМИ.

Во главе делегации находился секретарь СНБ Израиля Меир Бен-Шабат. Помощник Бен-Шабата, который распечатал материалы, забыл их в ресторане в аэропорту Бен-Гурион. Их случайно нашел официант и вернул ведомству, сообщает MigNews.

СНБ провел внутреннее расследование, установив, что ущерба государственной безопасности Израиля не нанесено.

Из Индии Бен-Шабат вернулся во вторник, 2 апреля. В этой стране он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсуждались в том числе вопросы поставок различных видов вооружения Индии. Израиль, как утверждают СМИ, заинтересован в продаже Индии разведывательных самолетов, беспилотников, противотанковых ракет, артиллерийских систем и радарных установок.

Как выяснилось в ходе расследования, помощник Бен-Шабата распечатал секретные материалы по этим вопросам, а перед самолетом делегация обедала в ресторане. Секретные документы нашел официант, который полистал документы и понял, что они имеют отношение к Индии. Он поговорил со своей подругой, чья мать работает в израильском посольстве в Индии, и которая летела в Дели, и передал ей документы. Та, в свою очередь, отдала документы офицеру безопасности посольства. Об инциденте уведомили секретные службы.

Помощник Бен-Шабата получил выговор.