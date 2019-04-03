В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух боевиков, связанных с запрещенной в России террористической организацией ИГ*, сообщили в инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК)

Преступники открыли огонь из автоматического оружия, когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить их автомобиль, передает ТАСС.

Как уточнили в комитете, бой произошел на трассе Благовещенка – Прохладное в ночь на среду.

«В результате скоротечного боеконтакта двое находившихся в машине бандитов получили ранения, не совместимые с жизнью», – сказал представитель НАК.

Личности убитых уже установлены, они были связаны с ИГ*.

В конце февраля в Нальчике правоохранители вступили в перестрелку с боевиками, которые планировали совершить теракт. В ноябре силовики застрелили трех человек, которые открыли огонь в ответ на требование остановиться.

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