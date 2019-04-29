Умеющая стучать в дверь кошка удивила соцсети

Пользователей Сети восхитила воспитанная черная кошка из Великобритании, которая, вернувшись домой под утро, стучит в дверь, ожидая, когда ее впустят.

Опубликованное в Facebook видео было снято случайным прохожим в 6:00 в столице Уэльса – Кардиффе. На кадрах черная кошка стоит на перилах и стучится в дверь с помощью закрепленного на ней специального молоточка, а затем ждет, чтобы ей открыли. После того, как кошка понимает, что попытка оказалась неудачной, она снова стучит в дверь и опять ждет.

К сожалению, автор видеоролика не указал, открыли ли вернувшейся под утро кошке дверь, но надеемся, что она все же попала домой.