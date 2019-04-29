Эксперт оценил вылет России из топ-5 стран с наибольшими военными расходами

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29 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:43  |  vz.ru
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Как иностранные инвесторы вредят и помогают России

Крымские виноделы рискуют остаться без бутылок из-за иностранцевФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Иностранные санкции против Крыма стали применять даже отечественные компании, владельцами которых являются западные бизнесмены. Это внезапно обнаружили крымские производители вина, однако проблема может оказаться гораздо шире. Россия получает прибыль или убытки, когда отечественный бизнес приобретают иностранцы? Ответ на этот вопрос крайне противоречив. Подробности...
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Россия в Донбассе учла ошибки паспортизации на Кавказе

Российский паспорт для жителей Донбасса, возможно, еще более важен, чем был в свое время для осетин и абхазовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Сюжет вокруг облегчения процедуры для получения российского гражданства жителями Украины заставил вспомнить нечто похожее, происходившее много лет назад на Кавказе. Многие немедленно провели аналогии, вспоминая раздачу паспортов РФ жителям Южной Осетии и Абхазии. Однако в реальности между этими двумя политическими историями имеется колоссальная разница. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии

Зеленский оказался еще большим демагогом, чем ПорошенкоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
«Зеленский представляет для нас куда большую угрозу, чем Порошенко. Он еще не стал президентом, но уже бьет по отношениям между нашими странами». Такими словами находящиеся в России украинские политэмигранты комментируют гневную реакцию Владимира Зеленского на намерение России упростить выдачу гражданства для всех граждан Украины. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...

Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Владимир Добрынин, журналист
Украинские власти осудили решение России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Но претензии о разбазаривании человеческого капитала Украина может предъявить куче стран мира, прежде всего – самой себе. Подробности...
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Русский паспорт все равно лучше

Дмитрий Ольшанский, публицист
Россия – заметно более благополучная страна, чем некоторые ее соседи: своим простым рублем пережмет механически скопированную из двадцатого века «свободу», которую больше не хотят оплачивать ни американцы, ни европейцы. Подробности...
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               29 апреля 2019, 10:30
            Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
            Текст: Иван Абакумов,
            Алексей Нечаев

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            «В плане перевооружения армии мы лишь компенсировали провалы, вызванные четвертьвековым недофинансированием военного строительства. Для того, чтобы двигаться дальше – нужно поддерживать военный бюджет, а не сокращать его», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам.

            «Россия, безусловно, одна из тех стран, которые тратят на вооружение больше всех в мире, и это связано с тем, что наша страна имеет огромную территорию, которую надо защищать. А раз надо защищать – надо иметь соответствующее количество вооружений», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

            «На мой взгляд, решить задачу полноценного перевооружения российской армии мы пока не успели, эта задача еще решается. Мы сейчас приняли на вооружение большое количество новых систем и образцов оружия, таких как ракета «Циркон», беспилотный подводный аппарат «Посейдон», комплекс «Кинжал», о котором говорил президент, танк Т-14 «Армата» и целую линейку машин на его базе. Но вся эта техника пока имеется у нас в очень ограниченных количествах», – поясняет Сивков.

            «Танков Т-14, например, выпущена только опытная партия менее ста единиц. Сокращение военного бюджета привело к тому, что вопрос массовой закупки этих машин отодвинут на неопределенное время. Их решили заместить танками Т-72Б-3 и Т-90, которые по своим боевым возможностям существенно уступают Т-14. Возможно, это обусловлено тем, что Т-14 пока не довели до ума, но доведут и, будем надеяться, примут на вооружение», – предполагает эксперт.  

            «Нет пока еще на вооружении наших Воздушно-космических сил самолета Су-57. Эти самолеты имеются в единичных экземплярах и проходят, по сути дела, опытную эксплуатацию», – продолжает собеседник.  

            «Несколько в лучшем положении находится система противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы С-400 уже приняты на вооружение в большом количестве и они, наряду с самыми новейшими модификациями комплекса С-300, составляют основу системы противовоздушной обороны, а значит наша система ПВО обладает достаточными боевыми возможностями. Также у нас есть успехи в части развития систем радиоэлектронного подавления», – отмечает Сивков.  

            «Но говорить о том, что задача перевооружения вооруженных сил состоялась, нельзя. Мы лишь компенсировали провалы, вызванные четвертьвековым недофинансированием военного строительства. Для того, чтобы двигаться дальше – нужно поддерживать военный бюджет даже на более высоком уровне чем сейчас. Сокращать его нельзя», – резюмировал Сивков.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ).

            Согласно исследованию, военные расходы России в 2018 году составили 61,4 млрд долларов. С 2017 года расходы на оборону снизились на 3,5%. Таким образом Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.

            В пятерку лидеров вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. При этом самый высокий прирост приходится на Турцию – 24%.

            Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не станет первой в раскручивании гонки вооружений и не намерена никому угрожать в связи с планами США выйти из ДРСМД.  

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