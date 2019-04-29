Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 71,2 доллара

Стоимость нефти в ходе торгов в понедельник, 29 апреля, сохраняют негативную динамику на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, призвавшего ОПЕК нарастить добычу.

По состоянию на 8.07 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,61% – до 71,19 доллара за баррель, фьючерс на WTI падал на 0,55% – до 62,95 доллара, передает РИА «Новости».

На фоне заявления Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти, в пятницу цены на черное золото снижались более чем на 3%.