Представитель Алсу отреагировала на слухи о подтасовке итогов детского «Голоса»

Пресс-секретарь Алсу Нина Пономарева отреагировала на недовольство зрителей шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» и их предположения о подтасовках на шоу, в финале которого победила дочь певицы Микелла Абрамова.

«Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: нет!» – приводит ее слова РИА «Новости». Соответствующий комментарий Пономарева оставила под публикацией замглавреда журнала Hello! Марины Савельевой в Facebook, однако пост в настоящее время недоступен.

«Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!» – добавила Пономарева.

Пресс-секретарь артистки подчеркнула, что Микелла мечтала участвовать в проекте «Голос» с пяти лет.

Пономарева также заявила, что в адрес Алсу поступают угрозы.

Напомним, скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными и принялись собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Согласно опубликованным Первым каналом данным, победа Микеллы обошлась ее поклонникам в 7 млн рублей.

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова никак не комментировали громкий скандал, но на фоне потока критики от зрителей ограничили доступ к своим социальным сетям.