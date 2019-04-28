Военный погиб при взрыве гранаты в частном доме на Украине

В Вознесенске в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб военный, сообщает полиция Николаевской области Украины.

О взрыве в жилом доме сообщила соседка. Хозяин дома, 55-лентий военный, был «смертельно травмирован». Обнаружены осколки, предположительно, гранаты Ф-1, сообщается в Facebook региональной нацполиции.

Открыто уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай».

Напомним, после начала конфликта в Донбассе на улицы Украины попало много оружия, включая взрывные устройства. В январе сотрудник СБУ погиб при взрыве гранаты в квартире в Мариуполе.

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