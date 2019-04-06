В Закарпатье мужчина продавал на улице противотанковый гранатомет

Прокуратура Закарпатской области Украины отчиталась о задержании мужчины, который на улице пытался продать противотанковый гранатомет.

По сообщению прокуратуры Закарпатской области, 35-летний житель Ужгорода на одной из улиц города пытался сбыть ручной противотанковый гранатомет, однако был задержан, передает ТАСС.

Входе обыска у задержанного была изъята граната Ф-1. Изъятое оружие отправлено на экспертизу.

Напомним, в конце прошлого года на Украине таксист нашел забытый пассажиром гранатомет.

В октябре 2018 года на Украине заявили об изъятии огромных объемов незарегистрированного оружия.

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