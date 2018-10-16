На Украине заявили об изъятии огромных объемов незарегистрированного оружия

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что с 2014 года сотрудники правоохранительных органов изъяли в стране около 8,6 тыс. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, более 9 тыс. гранат, а также порядка 250 гранатометов.

По его словам, было изъято около 400 единиц гладкоствольного, 4,5 тыс. единиц нарезного и 3,7 тыс. другого огнестрельного оружия, передает ТАСС.

«А теперь другая категория оружия: гранатометов и реактивных систем – 246, патронов – 900 тысяч, гранат – 9020, мин – 212, самодельных взрывных устройств – 1127 единиц, взрывчатых веществ – 15 тонн взрывчатки в различных модификациях», – сказал Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

По его данным, «если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием».

Напомним, в июле прошлого года в Раде заявили, что на руках у украинцев находится около 1 млн единиц оружия.