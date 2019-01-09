Сотрудник СБУ погиб при взрыве гранаты в квартире в Мариуполе

Одним из погибших при взрыве гранаты в Мариуполе оказался сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ); мужчина мог принести гранату с работы, сообщили в полиции.

Погибший работал на складе вещевого обеспечения ГУ СБ в Донецкой и Луганской областях, передает УНН.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина пригласил в дом гостей. Позже он с одним из друзей начал рассматривать на кухне гранату РГД-5.

Граната взорвалась; причина инцидента пока не установлена.

Ранее сообщалось, что боевая граната взорвалась в одном из жилых многоэтажных домов Центрального района Мариуполя.