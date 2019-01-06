Граната взорвалась в жилом доме в Мариуполе

Боевая граната взорвалась в одном из жилых многоэтажных домов Центрального района Мариуполя.

Как сообщает местный портал 0629, около 22.00 на третьем этаже жилого дома взорвалась граната. По словам очевидцев, взрыв был слышен в других районах города.

По предварительным данным, погибли два человека. На месте происшествия работают взрывотехники, полиция, военные и медики.